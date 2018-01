Há quanto tempo marcas e restaurantes conhecidos estão no Brasil?

Você sabia que a primeira unidade brasileira da lanchonete McDonald's foi inaugurada há quase 40 anos, no Rio de Janeiro? Diversas marcas e restaurantes surgidos no exterior vieram ao Brasil buscando ampliar seu mercado, e separamos algumas para você saber há quanto tempo estão em solo nacional, desde as mais recentes até as que chegaram no século retrasado! Confira a seguir!

Foto: Reuters / Mike Blake