Guia turístico de Cabo Verde faz sucesso como ‘sósia’ de Barack Obama

José Oliveira e Barack Obama: consegue dizer quem é quem? Foto: Montagem: Facebook/obamatour | Instagram/barackobama

Quem visitar a Ilha de Sal, em Cabo Verde, vai se deparar com 'Barack Obama' comandando excursões turísticas no local. Ou quase isso. José Oliveira, de 43 anos, tem fisionomia muito parecida à do ex-presidente norte-americano e fundou até uma agência de turismo com o nome do político: a Obama Tour.

O ‘Obama cabo-verdiano’ é um grande atrativo da ilha e tira diversas fotos com turistas todos os dias. “Algumas pessoas perguntam se eu sou irmão dele”, brincou Oliveira em entrevista ao tabloide inglês Daily Mirror.