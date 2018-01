Grupo de mulheres motociclistas entrega leite materno para bebês prematuros

Motoqueiras entregam leite materno em Nova York. Foto: Divulgação

O Sirens Women's MC of NYC, um grupo de motociclistas mulheres de Nova York, EUA, foi criado em 1986 por causa do preconceito contra as mulheres em grupos de motoqueiros homens. Agora, o grupo inovou mais uma vez ao se unir a uma boa causa e está entregando leite materno para bebês recém-nascidos.

O clube foi convidado pelo Banco de Leite da cidade para entregar o leite materno porque a moto permite locomoção rápida em todos os pontos da cidade, e também porque, como o grupo é de mulheres, elas se identificariam mais com a causa da escassez do leite materno.

O banco entrega leite gratuitamente para bebês cujas mães que não podem amamentar por algum motivo ou não têm leite suficiente. Vale lembrar que os médicos recomendam que, nos primeiros seis meses de vida, os bebês sejam alimentados exclusivamente por aleitamento materno.