‘Grávida de Taubaté’ vira game de celular

O melhor do Brasil são os brasileiros. Protagonizamos os casos mais curiosos e depois sabemos bem como rir disso. Após o caso do menino do Acre virar game de celular, foi a vez da 'grávida de Taubaté' se tornar tema de jogo.

O game foi idealizado por youtubers de um canal de humor. Nele, a grávida de Taubaté corre pelas ruas da cidade e precisa desviar de carros de polícia e pássaros. Ao longo da partida é possível coletar presentes, bolas e até dar entrevistas a jornalistas. Por enquanto, o aplicativo só está disponível para o sistema Android.

Para quem não se lembra, a professora Maria Verônica Aparecida César Santos recebeu muito destaque dos jornais em 2011 por supostamente estar grávida de quadrigêmeos. A sua barriga chamava a atenção por ser enorme. Maria só foi desmascarada quando recusou tratamento ao passar mal e teve de confessar que a gravidez era mentira.