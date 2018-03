Google Japão cria Street View pelo olhar de um cachorro

O cãozinho Nacional chegou a ser 'adotado' por um posto de gasolina na região de Jaú, quando foi encontrado debilitado por Matheus, dono do estabelecimento. Com o passar do tempo e devido ao sucesso que fez na região, ele recebeu seu próprio crachá e foi escolhido como funcionário do mês! Semanas depois, o cachorro foi esfaqueado por um morador de rua, sendo novamente ajudado pelos funcionários do posto







Foto: Acervo Pessoal/ Marcelo Furlanetto