Girafa dá à luz ao vivo no YouTube

A gravidez de uma girafa costuma durar 15 meses Foto: Alexa_Fotos/ Pixabay

Neste sábado, 15, a girafa April deu à luz no Animal Adventure Park em Harpursvillee, em Nova York, e mais de um milhão de pessoas viram o parto pela transmissão ao vivo do YouTube. A gestação do animal estava sendo transmitida em tempo real desde fevereiro, mês para qual o nascimento era esperado. A gravidez de uma girafa costuma durar 15 meses.

A audiência também pode ver em tempo real o filhote ficar de pé pela primeira vez. O zoológico ainda não divulgou o sexo e demais detalhes sobre a girafa que acabou de chegar ao mundo, mas elas geralmente pesam 68 quilos e têm cerca de 1,83 metros de altura. Este é o quarto filhote de April, que tem 15 anos, mas o primeiro nascido no Animal Adventure Park. Um concurso será realizado para decidir sobre um nome para o bezerro.

April tem seu próprio site, uma linha de vestuário e uma página no GoFundMe que já arrecadou mais de US$ 125 mil para o cuidado dos animais.

Esta girafa é classificada como vulnerável pela União Internacional Conservação da Natureza e está na lista vermelha de espécies ameaçadas em 2016. A espécie é geralmente encontrado em zonas de savana seca ao sul do deserto do Sahara, na África. As girafas são os mamíferos mais altos do mundo.

Com informações de New York Times e AP