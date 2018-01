Gincana de Origami tem caça ao tesouro em São Paulo

Foto: Reprodução/Instagram

Com ou sem crianças, vai ser fácil se divertir no dia 12 de outubro. As amigas do Serendipitys decidiram comemorar os três anos do blog com uma gincana superdivertida em São Paulo.

Elas vão esconder um origami em algum lugar da cidade e postar dicas sobre onde encontrá-lo. Quem achar primeiro, deve postar nas redes sociais uma foto do tsuru e da tag, de forma pública para que elas possam ver.

O vencedor leva o novo livro da J.K. Rowling, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Vai ser um show de nostalgia. E aí, preparado para voltar a ser criança?