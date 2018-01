Gerente de banco senta no chão para ajudar cliente com deficiência

O gerente de uma agência da Caixa Econômica Federal sentou-se no chão para atender um cliente. Foto: Facebook.com/isabel.paiva.5076

Talvez por serem raros ou pouco divulgados, os atos de gentileza sempre viralizam nas redes sociais. Um deles foi o do Luís Cláudio, gerente de uma agência da Caixa Econômica Federal no Rio de Janeiro, que se sentou no chão do banco para atender um senhor com deficiência física.

O momento foi registrado e compartilhado no Facebook por Isabel Paiva, que diz ter ficado "encantada" com a forma com que o homem foi atendido.

"O gerente Luís Cláudio, gentilmente, foi até o cliente e, de igual para igual, o atendeu sentando no chão com uma alegria visível em poder ajudar aquele senhor", escreveu na publicação.

A publicação teve 22 mil reações no Facebook e mais de 6.300 compartilhamentos. Nos comentários, pessoas elogiaram a atitude. "Gesto a ser seguido, um belo exemplo", escreveu um internauta.

