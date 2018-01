'Gente boa também mata', diz slogan de campanha polêmica do Ministério dos Transportes

Campanha traz imagens alegres e positivas junto à frase "Gente boa também mata" Foto: Reprodução/Twitter

Está causando polêmica nas redes sociais a nova campanha de conscientização do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Com o slogan, "Gente boa também mata", o órgão está veiculando anúncios que associam crimes de trânsito a pessoas que praticam boas ações, alertando que todos podem cometer imprudências no volante. A abordagem está, contudo, recebendo muito críticas pelo teor irônico e por associar ações negativas a pessoas bem intencionadas

Os vídeos da campanha, por exemplo, trazem imagens ensolaradas e uma música alegre, com assovios, em que pessoas sorridentes praticam boas ações, como ajudar turistas idosos e doar sopas a moradores de rua.

"Quem planta árvores pela cidade, quem faz trabalho voluntário, quem espalha amor pelas ruas também pode matar. Responder uma mensagem ao volante pode pôr tudo a perder. Gente boa também mata. Se for dirigir, esqueça o celular", diz um dos comerciais.

Em outro, aparece a seguinte frase: "Quem resgata animais nas ruas, quem vive pela sua comunidade, quem cuida dos idosos também pode matar. Uma ultrapassagem perigosa pode pôr tudo a perder. Gente boa também mata. Não corra. Só ultrapasse com segurança."

Nas redes sociais, diversos usuários também estão postando críticas e compartilhando fotos dos anúncios em paradas de ônibus, nas quais aparecem frases como "Quem resgata animais na rua pode matar" e "O melhor aluno da sala pode matar".

Sabe aquele seu amigo gente boa? Ele pode vacilar. Já pensou nisso? pic.twitter.com/09MJFoiUWl — Min.Transportes (@mintransportes) 29 de dezembro de 2016

Veja algumas críticas e elogios abaixo:

Tô ficando velha e implicante ou a campanha "Gente Boa Também Mata" é tão ruim q parece q autoriza a matar e faz chacota com as boas ações? pic.twitter.com/PP4rI3d6FB — Elika Takimoto (@elikatakimoto) 3 de janeiro de 2017

Adorei a campanha "Gente boa também mata". Eu substituiria por "Gente de bem" pra causar mais alvoroço. — Amanda do Bairro (@santaaamanda) 3 de janeiro de 2017

Gostei da campanha...Muita gente boa perdendo a vida por imprudência...Gente Boa Também Mata pic.twitter.com/fybmjDtPJB — R&n@t0 F&RN@ND&$ (@UmCaraRUDE) 3 de janeiro de 2017

"Gente Boa Também Mata" eu acho que quiseram dizer que gente que provoca acidente tem de todo tipo. Mas o slogan é ruim pra burro. — fabiooliveira (@singerfabio) 3 de janeiro de 2017

Pra mim, o único problema da campanha do Gente Boa Também Mata é que ela já foi veiculada. Uma trabalhada no texto e eu acharia ótima. — Jesca (@r0riz) 3 de janeiro de 2017