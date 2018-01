Gêmeos nascem em anos diferentes nos Estados Unidos

James e Mathew nasceram com dois minutos de diferença, mas em anos diferentes Foto: Reprodução/Facebook

Embora tenham nascido apenas com dois minutos de diferença, os gêmeos James e Mathew nasceram em datas diferentes. Não só em relação ao dia, mas também no ano!

O parto dos bebês começou às 23h40 da virada de 2016 para 2017 no Davis Hospital and Medical Center, em Utah, nos Estados Unidos. O primeiro a nascer foi James, às 11h59 do dia 31 de dezembro, enquanto seu irmão "caçula" veio ao mundo dois minutos depois, já em 1º de janeiro.

Os pais são Nick Criddle, de 34 anos, e Huyen Nguyen, de 36 anos. De acordo com o canal ABC News, Huyen também é mãe de Kaitlyn, 13, e Michelle, 11, filhos de um casamento anterior. O parto dos gêmeos estava marcado para ocorrer no dia 11 de janeiro, mas teve que ser adiantado devido a complicações.

"Os meninos vão parecer um com o outro, falar um como o outro, e isto é algo que eles podem ter de diferente: a data de nascimento, o mês e o ano", brincou o pai ao canal de televisão. "A festa dos gêmeos vai ser engraçada também", adiantou.