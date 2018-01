Gêmeos ganham irmãs também gêmeas e posam para mãe fotógrafa

Na foto, os gêmeos Nico e Siena, de três anos, cuidam das irmâs mais novas Gia e Gemma, também gêmeas. Foto: Reprodução/Facebook Nikki and Juliet Canicci

A norte-americana Juliet Cannici fez um ensaio superfofo que está conquistando a internet. Mãe dos gêmeos Nico e Siena, de três anos, junto com a esposa Nikki, ela se tornou mãe novamente no dia 26 de janeiro com o nascimento das gêmeas Gia e Gemma. Fotógrafa, Juliet capturou imagens adoráveis da conexão entre os quatro irmãos.

"Nico e Siena estavam muito ansiosos para que suas irmãs chegassem. Eles passaram meses aconchegados na barriga de Nikki falando e cantando com os bebês", disse Juliet em entrevista ao Huffington Post. "Agora que as gêmeas estão aqui, eles são incrivelmente gentis com elas e adoram segurá-las e alimentá-las. É lindo de ver", afirmou.

O ensaio foi feito quando Gia e Gemma tinham apenas 11 dias. Juliet conta que Nico e Siena, os gêmeos mais velhos, estavam entediados com as roupas alugadas e com a sessão de fotos, o que deixou as imagens ruins. A mãe, então, tirou as roupas e deixou eles brincarem um pouco. Depois, Nico e Siena voltaram para o estúdio e a Juliet os deitou com as gêmeas recém-nascidas. Foi quando ela capturou esta bela imagem .

Segundo Juliet, Nico e Siena espontaneamente se deram as mãos e colocaram o outro braço sobre o corpo de Gia e Gemma. Foto: Reprodução/Facebook Nikki and Juliet Canicci

"Nico e Siena imediatamente seguraram as mãos e enrolaram o braço livre no braço das irmãs", contou Juliet. "Fiz eles sorrirem ao pedir para 'serem patetas', o que eles decidiram há pouco tempo que é engraçado de dizer".

"Várias vezes por dia Nico e Siena dizem 'eu amo muito minhas irmãzinhas. Vou proteger elas sempre'".

Casada há 11 anos com Nikki, Juliet revelou ao Huffington Post que as duas tentavam engravidar com inseminação artificial. "Espero que, quando as pessoas olhem essas fotos, elas enxerguem a verdadeira felicidade".