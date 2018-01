Gatos preferem humanos a comida, diz estudo 

Comida é o segundo estimulo ao qual gatos mais respondem Foto: Pexels/ Pixabay

Há muito mitos em relação à personalidade dos gatos. Algumas pessoas acreditam que são animais antissociais e que não gostam de contato com humanos. No entanto, um estudo feito pelo jornal científico Behavioural Processes comprova que essa percepção está errada.

Cientistas da Universidade do Oregon, nos Estados Unidos fizeram testes com 50 animais para ver o que estimula mais os gatos. Os pets tinham quatro opções, interação com humanos, comida, brinquedos e odores.

O resultado pode ser surpreendente para alguns: a maioria dos gatos preferiu brincar com humanos que comer. A alimentação é o segundo estimulo ao qual eles mais respondem.

Apesar dos resultados, os cientistas afirmam que é preciso ainda mais estudos para entender como experiências passadas podem afetar a preferência de estímulos dos gatos.