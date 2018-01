Gato é proibido de entrar em biblioteca e internet não perdoa

O gato Max foi proibido de entrar na biblioteca Malacaster, no Estado de Minessota. No entanto, seu direito de ir e vir está sendo defendido por usuários do local. Foto: instagram.com/cool_cat_max_and_gracie

No Estado de Minessota, nos Estados Unidos, um gato estava aproveitando a brecha dos humanos para entrar em uma biblioteca universitária, mas acabou sendo proibido de fazê-lo pela administração do local. Os usuários da instituição, no entanto, estão defendendo o bichinho, e a internet está se divertindo.

Logo que percebeu que o gatinho Max tornara-se um dos frequentadores da biblioteca do Macalester College, na cidade de Saint Paul, a administração divulgou um cartaz: "Por favor, não deixe o gato entrar".

Don't let Max in the library! He's grounded now so he'll never be able to check a book out again this poster was made by @cschommer with artwork by @gamzegenccelik Uma publicação compartilhada por Max the Cat and Gracie (@cool_cat_max_and_gracie) em Nov 29, 2017 às 3:38 PST

A instituição também divulgou imagens da câmera de segurança que mostram o bichinho caminhando entre as prateleiras. A foto foi compartilhada no perfil do Instagram dos donos de Max. "Ops, Max foi flagrado pela câmera enquanto estava na biblioteca, há um mês".

Oops Max was caught on camera as he sneaked into the library about a month ago Uma publicação compartilhada por Max the Cat and Gracie (@cool_cat_max_and_gracie) em Nov 29, 2017 às 6:22 PST

Usuários da biblioteca estão brincando com a situação: já criaram um cartão da biblioteca para Max, fizeram desenhos e criaram a hashtag #freeMax (Liberte o Max, em tradução livre).

Veja algumas brincadeiras:

"Solte o Max, para que ele possa entrar. #freeMax".

Haha! Found on twitter Uma publicação compartilhada por Max the Cat and Gracie (@cool_cat_max_and_gracie) em Dez 2, 2017 às 8:58 PST

Um dos dois cartões da biblioteca já feitos para Max.

So cute...now he has 2! They should definitely let him infound on twitter @RSillustrations Rachel Suzanne @rachelsuzanneillustration Uma publicação compartilhada por Max the Cat and Gracie (@cool_cat_max_and_gracie) em Dez 2, 2017 às 8:58 PST

found on twitter @stribrooks Jennifer Brooks Uma publicação compartilhada por Max the Cat and Gracie (@cool_cat_max_and_gracie) em Dez 2, 2017 às 8:57 PST

Queremos livre e fácil acesso. Parem a descriminação dos felinos.