Gato de óculos escuros ‘invade’ reportagem do 'RJTV'

Gato de ósculos escuros 'invade' reportagem do RJTV. Foto: Reprodução RJTV/Globo

Um gato usando óculos escuros ‘invadiu’ uma reportagem do RJTV no sábado, 27, e ganhou a internet como o mais novo meme. Enquanto o repórter Pedro Figueiredo falava sobre tiroteios e mais uma pessoa ferida na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, o animal surge “bem pleno” em uma moto, acompanhado do motorista.

No Twitter, o vídeo viralizou. Alguns internautas comentam a possibilidade de o animal ser o gato Chiquinho, famoso na comunidade da Rocinha por gostar de relaxar e ter pose de motoqueiro tal como seu dono Alexandre.

Assista ao momento abaixo:

O E+ selecionou alguns dos comentários mais engraçados. Veja:

- vou ver tv (me deparo com o motociclista e seu gato de óculos) - tudo normal pic.twitter.com/Ra96wZnnfK — chato (@FatosDoTwiteiro) 28 de janeiro de 2018

Meu Deus !!!! Melhor coisa que li e vi hahahahahhaha um gato motoqueiro nem aí pro mundo hahahhaahhahahahahahahhaha AMEI https://t.co/a9C5MNjUiT — Ju (@DesterroJu) 29 de janeiro de 2018

um gato na moto de oculos escuros em rede nacional enquanto ha guerra na rocinha BEM VINDO AO BRASIL: *** REGRAS *** NAO HÁ REGRAS pic.twitter.com/scO2SqdAOx — web diva felipe (@felipezando) 28 de janeiro de 2018

mano, eu já vi esse cara na floresta da tijuca. esse gato é real e mais legal que o motoqueiro. — moulin (@larissamoulin) 29 de janeiro de 2018