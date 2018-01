Gato atrapalha transmissão ao vivo em canal francês

Felino surgiu de repente com um salto. Foto: Pixabay

Depois de dois bebês entrarem em cena durante uma entrevista do pai por Skype, agora foi a fez de um gato roubar os holofotes na televisão.

O canal francês France 24 estava em contato ao vivo com o jornalista Jasper Mortimer, correspondente em Ancara, na Turquia, quando um gatinho laranja começou a miar ao fundo.

É possível perceber que o jornalista tenta segurar o animal fora do enquadramento, mas o bichinho é insistente e chega a aparecer na transmissão. Mortimer tentou agir naturalmente, fingir que nada estava acontecendo e, assim, terminar de passar as informações. No fim das contas, a emissora até publicou o vídeo do momento no Twitter. Veja: