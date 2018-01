Gata da Suécia é encontrada na Inglaterra após permanecer desaparecida por mais de um ano

Gatinha se reencontra com sua dona um ano após desaparecer Foto: Facebook / @RSPCAChesterfield

Uma gatinha da Suécia foi resgatada por um centro de proteção animal da Inglaterra e devolvida ao lar após ficar desaparecida por mais de um ano. O reencontro só foi possível graças à mobilização na internet.

A sociedade protetora dos animais de Chesterfield e NorthDerbyshire, no Reino Unido, encontrou a felina e postou uma foto em suas redes sociais. O post ainda contava com uma explicação de que o chip na coleira do animal era da Suécia e não constava da base de dados.

"Ela obviamente era amada por sua dona para ter sido transportada pela Europa até aqui e estamos torcendo para que ela se reúna com sua família", escreveu a entidade.

O caso comoveu os internautas e a foto da gatinha foi compartilhada muitas vezes nas redes sociais. No último dia 25, a imagem chegou a Jessica Vestin, a dona do bichano, que rapidamente entrou em contato com a entidade de proteção.

"É a minha Cookie!", reagiu feliz Jessica. "Eu mudei da Suécia para a Inglaterra há dois anos e ela fugiu após um amigo deixar a janela aberta! Faz um ano que ela estava desaparecida e eu a procurei por toda parte!".

A sociedade protetora dos animais atualizou o post informando que Cookie e Jessica estão juntas novamente.

Confira a publicação: