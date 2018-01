Gastos de Temer com sorvete e Nutella viram piada na internet; veja

Foto: AFP PHOTO / EVARISTO SA

O avião do presidente Michel Temer deixou muita gente com inveja. Em pleno calor de 40ºC no Rio e passando dos 32ºC em São Paulo, eis que o Brasil fica sabendo que o governo federal abriu uma licitação para comprar gelo (muito gelo, R$ 42 mil em gelo, para ser mais preciso), R$ 17 mil em sorvete (Haagen Dazs, Tablito, sabores sem lactose, entre outros), Nutella entre outras delícias.

A licitação previa R$ 1.748.653,20 de gastos com serviço de alimentação para abastecer os aviões que transportam o presidente. Em tempos de corte de gastos, claro que a notícia deixou a maioria da população revoltada.

Os tuiteiros de plantão não deixaram a oportunidade passar e já fizeram diversas piadas com a situação. Veja algumas:

Desejo que Temer encontre feijão nos potes de sorvete — Rosa de Nagasaki (@anacronices) December 27, 2016

tá tão calor que o temer fez uma piscina de sorvete com tobogã de nutella — Zelune (@zelune) December 27, 2016

Contei pro meu pai que o Temer tava gastando um absurdo com Nutella e sorvete e ele disse "você faria o mesmo então não critica" — Rob Kardashian (@julianealonso) December 27, 2016

Após pressão da imprensa, Temer trocará o sorvete Häagen-Dazs por Marcelinho Sorvetes e potes de Nutella por Mike's Creme de Avelã — Ricardo Z. (@pele3500) December 27, 2016

Häagen-Dazs é cancelado. Poxa,Temer!Vc tem q ser mais firme nas tuas decisões. Eu daria um pronunciamento comendo sorvete em rede Nacional — Catarse Verbal (@Kakabonjorno) December 27, 2016

2016 tá foda. Tá certo o temer de se entupir de sorvete — stargirl (@pinqefloyd) December 27, 2016

O Temer gastando horrores com sorvete e eu aqui querendo gastar saliva com a pronúncia de Häagen-Dazs e não consigo! — Tassio Soares (@tassio_sales) December 27, 2016

em uma coisa eu concordo com o Temer: Häagen-Dazs melhor sorvete — Carol (@carolsserafim) December 27, 2016

manchetes que eu gostaria de ver: black blocs invadem o planalto e comem todo o estoque de sorvete e torta de chocolate do temer — Jaguá Coroado (@goticosuave) December 27, 2016

Imagino a propaganda do Häagen-Dazs dps de hj: Häagen-Dazs - O sorvete que dá um GOLPE no seu calor. **aparece Temer sorrindo no fundo** — JenioQuadros (@JenioQuadros) December 27, 2016

admito que humaniza muito o temer a ideia dele sentado no avião tomando sorvete direto do pote assistindo o diário de bridget jones — João Luis Jr. (@joaoluisjr) December 27, 2016