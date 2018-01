Garoto irlandês fica preso dentro de máquina de brinquedos; assista

Criança entrou na máquina quando o pai estava de costas Foto: RyanMcGuire/Pixabay

A curiosidade e audácia do pequeno Jamie Bracken-Murphy, de 3 anos, fizeram ele ficar preso por 10 minutos dentro de uma máquina de pelúcia na cidade de Tipperary, na Irlanda, nesta semana. Tudo porque ele queria um bichinho para si.

O pai de Jamie contou, em entrevista ao Irish Times, que virou de costas para conversar com o filho mais velho, de cinco anos, quando ouviu barulhos do caçula dentro da máquina.

"Eu virei e vi a cara do Jamie olhando pra mim detrás do vidro. Na verdade eu não fiquei surpreso, ele é uma criança muito sapeca e inteligente, está sempre cruzando os limites", disse o pai, acrescentando que Jamie ficou assustado nos primeiros 10 segundos, mas depois ficou brincando nos 10 minutos restantes em que ficou trancado.

O garoto foi salvo com a ajuda de um bombeiro, que estava presente no local e orientou Jamie a sair. No final, a coragem deu certo: o menino ficou com dois bichos de pelúcia.

