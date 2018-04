Garota vai a formatura acompanhada por Michael B. Jordan de papelão

Uma jovem encontrou a melhor solução possível ao se dar conta que estava sozinha para ir ao baile de sua formatura nos Estados Unidos: levou 'Michael B. Jordan', ator do filme Pantera Negra - o detalhe é que ele era feito de papelão.

"Após não estar apta a ter um encontro de formatura por procastinar e esperar até o último minuto, eu gastei três horas fazendo meu acompanhante sexy para a formatura", escreveu a garota em seu Twitter.

Ela aproveitou para marcar o ator e também a apresentadora Ellen Degeneres, ressaltando o sonho de conhecê-lo pessoalmente.

De acordo com a revista Teen Vogue, a garota se chama Audeva e estuda na escola católica para meninas Saint Hubert, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

"Eu convidei meu amigo Tyler, mas ele não pode por causa de algumas coisas do colégio. Meu outro amigo Dillon estava com outra pessoa, e todo o resto disse não porque 'o que eu faria em uma formatura de uma escola apenas para garotas?'. Então, eu decidi: 'Vou fazer uma montagem de papelão'", contou à publicação.

After not being able to get a prom date from procrastinating and waiting til the last minute, i spent 3 hours making my sexy prom date. I got on @TheShadeRoomm but now i need to MEET my man @michaelb4jordan @TheEllenShow pls help. RT FOR #GetDeetoMBJ pic.twitter.com/9y7Kt4MwsJ