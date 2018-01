Garota usa mesmo vestido de formatura de sua mãe, guardado por 22 anos

Ally Johson, formanda do ensino médio, usou o mesmo vestido de formatura que sua mãe, Lari Johnson, vestiu há 22 anos. Foto: Ally Johnson/Arquivo Pessoal

Depois de comprar um vestido de formatura pela internet e não se sentir confortável com a roupa, a formanda Ally Johnson lembrou-se da roupa que foi usada por sua mãe em seu baile de formatura, em 1995.

A roupa estava com a avó de Ally, que imediatamente entregou-a à neta. Preta, de alças largas, justa no quadril e sem cobrir todo o pé, a peça vestiu Ally perfeitamente. Não foi necessária nenhuma alteração ou reforma na roupa antes da noite do baile, no sábado, 22 de abril. “Eu fiquei surpresa porque, na época do ensino médio, minha mãe tinha um corpo muito diferentes do meu", disse Ally ao HuffPost.

No Twitter, Ally postou fotos de comparação entre ela e sua mãe, Lari Johson. Elas estão com o mesmo vestido e fizeram o registro a poucos momentos de ir para o baile. No look, só mudou a cor das flores no punho e no terno do acompanhante.

Proud to wear my moms prom dress 22 years later ❤ #Prom2017 pic.twitter.com/Qj8MuOzMMt — ally johnson (@AllyJohnson11) 24 de abril de 2017

A recém-formada disse que vai manter a roupa no armário da família, e oferecerá o vestido para sua filha usar em seu baile de formatura. "Sinto que iniciei uma tradição". A mãe de Ally já havia oferecido a roupa à filha, que nunca aceitara. Dessa vez a iniciativa partiu da própria Ally.