Garota de 12 anos é convidada para o casamento de príncipe Harry e Meghan Markle

Quando a Coroa britânica divulgou os convidados para o esperado casamento do príncipe Harry com a atriz norte-americana Meghan Markle, que acontece neste sábado, 19, falou-se também que o casal enviaria convites para 1,2 mil cidadãos britânicos que tenham se destacado em trabalhos humanitário e junto às comunidades locais.

Uma dessas foi convidadas foi Jorja Furze, 12, que mora em Ely, no leste da Inglaterra. Jorja, que nasceu sem uma das pernas, desde cedo começou a participar de grupos de apoio para amputados e acabou se tornando embaixadora da Steel Bones, uma organização não-governamental (ONG) que apoia pessoas que convivem com a falta de um ou mais membros.

Por conta do seu trabalho na ONG, Jorja ganhou um prêmio reconhecendo seus esforços e foi indicada para participar do casamento pelo adido real da região em que ela mora. "Minha mãe me explicou que eu fui escolhida para participar do casamento real por conta do trabalho de caridade que eu venho fazendo com a Steel Bones e o grupo de apoio que eu criei na minha escola", escreveu a garota para o site ABC News.

De início, ela achou que tudo não passava de uma brincadeira. Mas percebeu que era sério e quando sua mãe mostrou o e-mail do representante da família real confirmando o convite. "Agora que caiu a ficha, não posso esperar para ir ao casamento. Acho que Meghan vai vestir algo clássico. Eles fazem um casal adorável, desejo toda a felicidade do mundo e espero que tenham um dia fantástico", concluiu Jorja.

