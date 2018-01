Garota comove internet ao salvar livros de enchente

Rivânia, 8, optou por salvar o que tinha de mais importante durante enchente: seus livros Foto: Valter Rodrigues / Blog Tenório Cavalcanti

Recentemente, a internet se comoveu com a foto de uma garotinha fugindo de uma enchente carregando apenas o que tinha de mais importante em sua vida: livros.

A menina em questão é Rivânia, de 8 anos, que mora com seu avô, pescador, e sua avó, que não é alfabetizada, em uma região pobre de Várzea do Una, distrito de São José da Coroa Grande, litoral pernambucano. A foto foi publicada no último domingo, 28, no Blog Tenório Cavalcanti.

O E+ entrou em contato com o Padre Jerônimo de Menezes, responsável por uma paróquia local, que esteve com Rivânia no dia seguinte ao ocorrido. "Ela pôs o material escolar dentro de uma sacola, alegando que era o que tinha de mais importante para salvar naquele momento, além da própria vida".

De acordo com ele, a garota esteve afastada dos estudos nos últimos dias, uma vez que as aulas estão suspensas: "A semana todinha foi para socorrer os que sofreram o maior dano. Algumas famílias ficaram abrigadas nas escolas".

"Fiquei lisonjeado e realmente comovido. Também me sinto um educador, mesmo que meu conteúdo seja a fé cristã. Dei graças a Deus por saber que ainda há crianças que, embora tão sofridas, estão tão atentas ao mundo do estudo", contou.

O religioso também conta que a situação se deu no local onde ocorre o encontro do Rio Una com o mar, o que causa grandes danos e enchentes em épocas de chuva. "No momento, graças a Deus, está tudo se normalizando", complementa, ressaltando a importância de doações que foram feitas à região.

Rivânia já pôde voltar para casa. Embora a água tenha inundado boa parte dos cômodos, ela e seus avós não chegaram a ficar desabrigados, diferente de outras pessoas da vizinhança. No momento, sua família tenta abrir uma conta bancária para que possam receber ajuda.

Veja abaixo algumas reações:

Rivânia, 8 anos, ao sair de casa por causa das enchentes em Pernambuco se agarra a mochila e livros que ela salvou, 2017. Guerreira! pic.twitter.com/AszbftPj7I — Fotos de Fatos (@FotosDeFatos) 1 de junho de 2017

A menina em pernambuco não só salvou livros, ela me mostrou que ainda da para acreditar na vida, muito obrigado Rivânia — George da Serra (@OBomOuvinte) 1 de junho de 2017

Da série coisas que emocionam!! Fugindo da enchente, menina pernambucana escolhe salvar livros!! pic.twitter.com/p4Me9WM8fF — vanusa_sl (@vanusa_sl) 1 de junho de 2017

Duas noticias lindas no começo da tarde, mostrando a esperança na nova geração: a menina abraçada aos livros ao fugir da enchente em PE (+) — Anne Dennis (@AnneDennis) 1 de junho de 2017