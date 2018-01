‘Game of Thrones’ ganha jogo para dispositivos móveis

A HBO anunciou o lançamento de 'Game of Thrones: Conquest', jogo baseado na sua bem sucedida série Foto: Cena da série 'Game of Thrones'/HBO/Divulgação

A HBO, junto com a WB Games e o Turbine Studios, anunciou o lançamento do jogo Game of Thrones: Conquest para dispositivos móveis para o próximo dia 19 de outubro.

O jogo de estratégia, lembrando outros do gênero como Clash of Clans e Clash Royale, coloca os jogadores para defenderem suas próprias casas de outros usuários ou até formando alianças e tomando grandes decisões para reivindicar o Trono de Ferro.

Quem fizer o cadastro antecipado no site oficial irá receber um bônus para o jogo que inclui o equipamento de treinamento exclusivo Night’s Watch, ouro, diversos recursos úteis e mais. Game of Thrones: Conquest estará disponível de graça para Android e iOS e vai contar com microtransações internas para quem quiser comprar ouro e outros recursos.

Veja abaixo o trailer do jogo:

VEJA TAMBÉM: Oito teorias que sobreviveram à sétima temporada de Game of Thrones.