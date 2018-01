'Galinha Pintadinha' completa 10 anos: os vídeos mais icônicos da Popó

Galinha Pintadinha. Foto: Reprodução/YouTube

A Galinha Pintadinha completa dez anos de história. Sim, aquele canal do YouTube que faz os pequenos ficaram grudados na tela já tem uma década e já alcançou 6 bilhões de visualizações nas duas versões do canal (em português e em espanhol).

Diariamente, o canal brasileiro, com conteúdo totalmente nacional, recebe 7 milhões de visualizações e tem mais de 5 milhões de inscritos.

Abaixo, você confere com exclusividade os 10 vídeos mais vistos da galinha azul, começando pelo vídeo campeão no ranking de visualizações na história do YouTube Brasil:

1º - Meu Pintinho Amarelinho (346.900.074 visualizações)

2º - Galinha Pintadinha 1 (315.445.543 visualizações)

3º - A Baratinha (251.958.199 visualizações)

4º - Parabéns da Galinha Pintadinha (231.182.656 visualizações)

5º - Mariana (211.590.019 visualizações)

6º - Atirei o pau no gato (168.086.770 visualizações)

7º - Borboletinha (163.268.995 visualizações)

8º - O sapo não lava o pé (155.754.139 visualizações)

9º - A Casa da Galinha (137.977.144 visualizações)

10º - Galinha Pintadinha (121.412.164 visualizações)