Funk 'Deu Onda' lidera lista de músicas mais virais do mundo em app de streaming

Mc G15, que canta o funk 'Deu Onda'. Foto: Reprodução

Em menos de 15 dias após o lançamento, o clipe da música Deu Onda, do MC G15, já conquistou mais de 39 milhões de visualizações no YouTube e, nos serviços de streaming, isso não é diferente: o funk ocupa a primeira posição no ranking das 50 músicas mais virais do mundo no Spotify, desbancando sucessos de George Michael.

O ranking '50 Viral' elenca canções que alcançaram grande número de ouvintes em pouco tempo e que são fortes candidatos a virarem hits - o que só aumenta as especulações de que o funk de G15 será o próximo 'hit do verão 2017'. Além disso, a música foi a mais ouvida no Brasil entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro nos aplicativos Spotify, Apple Music e Deezer.

O funk já conquistou muitos artistas, incluindo Anitta, Latino, Kéfera e atrizes de Malhação, que publicaram vídeos nas redes sociais dançando a música, e tem feito a alegria nas festas, incluindo uma balada em Angra dos Reis na qual estavam Neymar, Bruna Marquezine e Gabriel Medina, conforme vídeos vazados no Twitter e Instagram mostraram.