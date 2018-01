Função especial do Google Earth permite conhecer lugares relacionados ao mundo de 'Harry Potter'

Monumento na estação King's Cross faz referência a passagem da série Foto: Reprodução/ Google Earth

Após Facebook e Twitter prestarem homenagem aos 20 anos do lançamento do primeiro livro da saga Harry Potter, foi a vez do Google Earth. A ferramenta divulgou uma função especial que permite aos usuários conhecerem lugares do mundo real que têm alguma relação com o mundo escrito por J. K. Rowling.

São doze lugares distribuídos entre Reino Unido e Estados Unidos. Imagem de satélite mostra onde cada ponto se encontra e, passando pelas opções, é possível ter uma visão 360º do local.

Pode-se, por exemplo, conhecer o Leadenhall Market, que inspirou o Beco Diagonal, e o Alnwick Castle, onde foram rodadas as cenas do primeiro e do segundo filme. Há também a Christ Church, faculdade de Oxford cujo salão inspirou o Salão Principal de Hogwarts.

Pontos turísticos como a Ponte do Milênio, destruída pelos Comensais da Morte no sexto filme, e a Kings Cross fazem parte da seleção. Na estação de trem é possível ver o local onde fica um monumento em homenagem ao universo do bruxo.

Não para por aí: há também os parques temáticos em Orlando, na Flórida, e em Watford, na Inglaterra; o teatro onde a peça Harry Potter e a criança amaldiçoada é encenada; o café onde J. K. Rowling escreveu a série de livros ou a biblioteca em Londres em que serão expostos, a partir de outubro deste ano, os rascunhos originais.

Confira a função clicando aqui.