Fugitivo de presídio em Manaus posta selfie e vira meme

Brayan Bremer postou foto da fuga da cadeia no Facebook. Foto: Reprodução/Facebook

No último domingo, 1º, Brayan Bremer postou em seu perfil do Facebook uma foto com um amigo, os dois sujos de terra, com uma legenda curiosa: "Na fulga da cadeia (sic).". Não demorou muito tempo para que a imagem viralizasse: em menos de 24 horas, já são mais de 10 mil curtidas e 5 mil compartilhamentos.

Nos comentários, internautas fizeram memes com a foto do rapaz e piadas com a coragem de postar a foto mesmo sendo procurado pela polícia. Já outros usuários marcaram o perfil oficial das Polícias Civil e Militar na publicação.

Brayan foi condenado a sete anos de prisão por tráfico de drogas e estava preso no Instituto Prisional Antônio Trindade (IPAT), em Manaus (AM), segundo jornais locais. Este é o presídio em que ocorreu a fuga de pelo menos 86 presos na tarde de domingo.

Em postagens anteriores, Brayan comentava com amigos que 'a liberdade estava chegando' e, numa selfie, ele escreveu 'Família do Norte', nome de uma facção criminosa da região Norte do País que controla alguns presídios, incluindo o Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compej), no qual ocorreu uma rebelião que deixou ao menos 60 mortos.

A selfie também repercutiu no Twitter e o povo amazonense já tem 'um novo ídolo':

“tamo todo sujo de barro mas o q vale e a liberdade” (BREMER, Brayan. Fugitivo do IPAT. Manaus/AM) pic.twitter.com/unJfWsgJCW — ki troxão da porra (@sjbrunocardoso) 2 de janeiro de 2017

Brayan Bremer é o novo ídolo amazonense, um mito — Thiago Vasconcelos (@ptvasconcelos) 2 de janeiro de 2017