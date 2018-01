Freiras se rendem às redes sociais para mostrar vida no convento

Freiras da missão de St. Paul acreditam que os discípulos de Jesus seriam — como elas — adeptas do Snapchat Foto: Instagram / @daughterstpaul

As Kardashians não são as únicas 'irmãs' que fazem sucesso no Snapchat: as freiras da missão de St. Paul, localizada nos Estados Unidos e no Canadá, que se batizaram de #MediaNuns ('irmãs da mídia', em tradução livre), também têm apelado aos recursos de vídeo e fotos da rede para falar de Deus, apresentar a vida diária do convento ou apenas mostrar o que elas comem.

Seguir a irmã Chelsea Bethany, uma das três freiras da missão que bombam no Snapchat, garante descobrir, por exemplo, que comer pizza, batata frita ou candy corn (doce feito de milho) é algo comum no convento.

Bethany e a irmã Theresa Aletheia, que também usa o Snapchat, acham, inclusive, que os discípulos de Jesus e o próprio apóstolo Paulo fariam parte da rede e usariam os meios mais modernos para espalhar suas mensagens caso as ferramentas existissem na época. “Nós nos vemos fazer o que São Paulo faria se ele estivesse aqui hoje”, disse Theresa ao site Mashable.

Em um snap, a freira revelou que ela está deixando de estudar para seu mestrado para usar a rede: “Não quero fazer isso [estudar]”. Theresa também disse ter se sentido ridícula quando virou usuária do Snapchat, mas relembra o ensinamento do fundador da missão de St. Paul, o padre James Alberione: “Não fale só de religião, mas fale sobre tudo de um modo cristão”. A missão também possui perfis no Instagram, Facebook e Twitter, segundo consta de seu site oficial.

Confira algumas postagens e fotos das irmãs em outras redes: