Fotógrafo faz sucesso ao mostrar bastidores de ensaios fotográficos

Segundo o fotógrafo Gilmar Silva, é possível fazer grandes fotos em lugares simples. Foto: Instagram/gilmarphotos

O fotógrafo Gilmar Silva, da cidade de Cascavel, no Ceará, tem feito sucesso nas redes sociais ao mostrar os bastidores dos ensaios que faz pela cidade. Ele mostra o local onde as fotos foram feitas e como elas ficaram depois da edição. O resultado, de fato, surpreende.

O projeto Lugar x Foto, como ele chama, iniciou para matar a curiosidade de quem via o trabalho dele.

"As pessoas perguntavam como eu conseguia tirar uma foto tão bonita em um lugar simples. Depois que eu percebi as pessoas curiosas em saber isso, comecei a postar, mas sem intenção de viralizar. Foi para mostrar para as pessoas que em lugares simples a gente conseguia fazer grandes fotos", contou o fotógrafo ao E+, que disse não esperar tamanha repercussão.

Ele explica que quando chega a um lugar que ainda não conhece, já começa a visualizar uma foto ali. Segundo ele, as pessoas acham que as fotos são muito editadas a ponto de modificar o ambiente, mas Silva afirma que o foco é a foto pronta na própria câmera.

Fotógrafo há quatro anos, ele também publica como eram as imagens que fazia no começo da carreira e como são atualmente. É notável a evolução. "[Fiz isso] para motivar as pessoas. Tem muita gente no nosso Instagram que é fotógrafo iniciando, e essa forma de mostrar como comecei e estou hoje motivaria [eles]", disse.

Além de mostrar que o trabalho de fotógrafo não é fácil (além de editar, revelar e entregar o material, ele tem de deitar no chão de lama para fotografar), Silva mostra que "com o tempo, a gente vai construindo uma imagem bonita, do jeito que e a gente quer e vai encontrando um estilo". "O fato de eu mostrar tudo é mais para motivar o pessoal que está começando agora a continuar estudando, se dedicando", afirma.

Com a intenção de ajudar as pessoas, ele diz que faria isso mesmo se estivesse em outra profissão. "Se eu fosse médico, talvez fizesse cirurgia de graça ou ensinaria outras coisas de graça, porque independente da profissão que eu tivesse, eu continuaria ajudando as pessoas, porque acho que essa é minha missão de vida aqui na Terra", declara.

Confira algumas imagens de Gilmar do projeto Lugar x Foto e as diferenças entre as imagens do início da carreira e as atuais: