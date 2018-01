Fotógrafa faz sucesso tirando fotos a partir do Google Street View

Uma fotógrafa que sofre de agorafobia faz sucesso no Instagram fazendo fotos a partir do Google Street View Foto: Instagram/@streetview.portraits | Google Street View/Reprodução

A neozelandesa Jacqui Kelly estava começando uma carreira promissora na indústria cinematográfica quando, aos 30 anos, começou a sofrer com crises de ansiedade fortíssimas. Essas crises aumentaram e acabaram se tornando em um quadro de agorafobia, medo patológico de sair de casa.

Confinada ao seu próprio apartamento, ela encontrou uma forma criativa de contornar a realidade de não poder sair de casa: começou a fazer ‘tours’ pelo Google Street View, serviço do Google que traz fotos de ruas e localidades ao redor do mundo. Usado pelas pessoas como uma forma de localização, Kelly viu nas imagens uma possibilidade de fazer fotografia e criou uma conta no Instagram com fotos artísticas das coisas que ela acha no aplicativo e hoje conta com mais de 82 mil seguidores.

“Quando você pensa sobre as imagens do Google Street View, elas não são muito interessantes. Mas aí eu percebi que elas podem ser bonitas, e curiosas, de certa forma. E eu sempre gostei muito de fotos fora do comum, então juntei duas coisas que me traziam conforto” disse em entrevista para o site Mashable.

Veja abaixo algumas das fotos que Kelly tirou.