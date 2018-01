Fotógrafa faz ensaio dos bebês Romeu e Julieta juntos

Bebês fizeram ensaio no estilo 'newborn'. Foto: Pixabay

Os bebês Romeo e Juliet nasceram no mesmo hospital, em quartos vizinhos, com apenas algumas horas de diferença - e os pais não se conheciam. Agora, a fotógrafa que fez os registros dos bebês na maternidade juntou os dois recém-nascidos para um ensaio newborn.

Leia também: Bebês chamados Romeu e Julieta nascem no mesmo hospital com apenas algumas horas de diferença

A fotógrafa Cassie Clayshulte foi quem teve a ideia de fazer o ensaio. "As famílias se tornaram bem amigas e essa é uma maneira única de capturar esse momento especial de suas vidas", disse ela à CBS News.

Nas fotos, os dois aparecem com uma coroa e uma tiara de flores, próximos a um livro que aparenta ser antigo. "Eles foram ótimos, o que é raro para recém-nascidos não gêmeos quando colocados tão próximos. Eles deram as mãos e fizeram carinho um no outro e não choraram até que os separamos", contou a fotógrafa.

Confira algumas fotos: