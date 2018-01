Foto oficial de Temer vira piada no Twitter

Internautas apontaram detalhes do mau uso do Photoshop na foto oficial do presidente Foto: Reprodução/Twitter @juliamedeiros

O presidente Michel Temer demorou oito meses para escolher sua foto oficial usando a faixa presidencial. E nesta quarta-feira, 25, a divulgação da imagem deu o que falar.

Incialmente, internautas ressaltaram detalhes que deixam claro o uso do Photoshop na imagem, para incluir a bandeira do Brasil e o fundo de céu.

A brincadeira evoluiu, e os tuiteiros criaram novas versões da imagem, com filtros do SnapChat, do Meitu e até desenhos livres no Paint.

Veja algumas montagens: