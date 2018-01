Foto mostra bombeiros portugueses dormindo no chão enquanto caminhões são abastecidos

Bombeiros descansam enquanto podem para recuperar as energias Foto: tpsdave/ Pixabay

As imagens que circulam na mídia mundial sobre o terrível incêndio em Portugal nos últimos dias geraram grande comoção pela agressividade do fogo e pelo número alto de vítimas. Uma foto em particular, no entanto, chamou a atenção para a bravura e grandeza dos bombeiros que lutam incessantemente contra as chamas.

A foto, tirada pelo bombeiro Pedro Brás, mostra 13 bombeiros dormindo na grama após sua atuação contra o fogo na região de Góis, centro do país. Segundo contou ao jornal El País, os bombeiros deitam no chão para descansar por aproximadamente 25 minutos, tempo que leva para os caminhões reencherem os tanques de água.

Os portugueses se comoveram com a bravura dos profissionais e postaram muitas fotos de bombeiros trabalhando, com a hashtag #herois. Confira a publicação de Brás: