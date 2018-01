Foto de garoto com câncer terminal emociona a internet

Foto: Reprodução/Twitter

Bradley Lowery, de 5 anos, ficou conhecido na internet quando seus pais começaram uma campanha para ajudar a pagar o tratamento de um neuroblastoma. O câncer foi descoberto há tres anos, mas nesta semana eles receberam notícias devastantes: Bradley só tem mais alguns meses de vida.

Segundo os pais, os médicos deram três opções. A primeira seria levá-lo para casa e parar o tratamento, o que daria dois meses de vida ao garoto. A segunda é uma medida paliativa: um tipo de quimioterapia oral, na qual o médico tem pouca esperança, mas que eles poderiam tentar. A terceira opção seria mantê-lo no hospital e tentar outro tratamento com remédios mais caros que precisariam ser trazidos dos Estados Unidos. No entanto, o garoto poderia não resistir.

"Eu honestamente não tenho palavras para descrever o quanto eu estou triste agora. Eu realmente não sei como eu vou tomar a decisão de ou levar meu bebê para casa e ter alguns meses com ele ou submetê-lo a um tratamento esgotante que o faria lutar por sua vida e teria o mesmo fim", escreveu a mãe, Gemma, no site que mantém com notícias do filho. Ela postou esta foto, que comoveu a internet, do garoto sendo abraçado pelo pai, Carl:

Os pais decidiram tentar a quimioterapia oral para deixá-lo bem durante o Natal. Se estiver fazendo muito mal, eles devem parar. A esperança é que o tratamento possa dar um pouco mais de dois meses de vida a Bradley.