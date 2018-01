Foto de cachorro 'penetra' em balada sendo expulso por segurança viraliza

Foto de cachorro 'penetra' sendo expulso de balada viralizou. Foto: Lucas Valéo/Cedida pelo fotógrafo

Você já entrou de penetra em uma festa? Pois um cachorrinho de Novo Horizonte, interior de São Paulo, fez isso em uma balada no último sábado, 11, e acabou sendo pego. O momento em que o animal é encontrado pelos seguranças foi registrado por um fotógrafo e a imagem está fazendo sucesso nas redes sociais.

O fotógrafo responsável pelo clique é Lucas Valéo, que costuma cobrir casamentos e aniversários, mas estava fazendo um 'bico' de fotógrafo na balada em questão. "Esse salão fica na zona rural de Novo Horizonte, e o cachorro sempre aparece por lá, mas sempre nos fundos, perto da churrasqueira, do bufê. Eu estava lá tirando foto e minha amiga me chamou para tirar foto lá na frente, aí fomos na portaria. Então esse cachorro entrou e ninguém viu", contou Lucas ao E+.

Ele tirou a foto da amiga e, só no momento em que fez o registro é que percebeu que havia algo estranho: "Só vi quando bati a foto, vi o cachorrinho atras, foi uma situação engraçada, ele lá, com o rabinho entre as pernas. Ele entrou de penetra na festa e na foto", falou o fotógrafo.

Lucas conta que ficou muito surpreso com a repercussão da imagem. "Primeiro, eu publiquei no meu Facebook, e lá deu umas 30 curtidas. Depois, compartilhei em alguns grupos do WhatsApp e também no Instagram, mas não deu muitas curtidas. Aí uma colega minha, Jéssica, que estava na festa, compartilhou em uns grupos de WhatsApp de São Carlos e lá viralizou, deu o resultado que deu. Foi muito bom", comentou.

