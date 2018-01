Fones de ouvido pegam fogo durante voo e queimam rosto de mulher

Além do rosto, a passageira teve ferimentos nas mãos ao tentar tirar os fones de ouvido. Foto: AFP PHOTO / AUSTRALIA TRANSPORT SAFETY BUREAU

Uma mulher ficou ferida em um voo de Pequim, na China, para Melbourne, na Austrália, após seus fones de ouvido pegarem fogo. Segundo informações da agência de notícias AFP, a pequena expolsão ocorreu em 19 de fevereiro, mas foi revelada na quarta-feira, 15 de março, pelo Australia Transport Safety Bureau (ATSB) (Escritório de Segurança de Transpostes da Austrália, em tradução livre).

A identidade da mulher não foi revelada, nem a marca dos fones de ouvido. No entanto, um porta-voz do ATSB informou à agência de notícias AP que o problema teria sido com a bateria do aparelho.

A passageira estava dormindo aproximadamente duas horas após a decolagem, quando acordou com um barulho de explosão e sentiu algo queimar. "Eu peguei no meu rosto, e isso fez com que os fones enrolassem no meu pescoço", disse a mulher em depoimento ao ATSB, segundo a AP. "Eu continuei a sentir queimando, então puxei o aparelho e joguei no chão. Tinha faíscas e pequenas quantidades de fogo", completou.

Comissários jogaram água nos fones, e a bateria e uma capinha derreteram e grudaram no chão do avião, ainda segundo a AP. A agência informou também que a passageira afirma ter visto passageiros tossindo e engasgando por todo o resto do voo.

Com informações das agências AFP e AP.