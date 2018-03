Fondues para fazer em casa no Dia dos Namorados

No dia dos namorados sempre é difícil achar um restaurante para comemorar. Ainda mais se a escolha para a noite é comer foundue. Para quem prefere evitar sair de casa, o chef do Era Uma Vez Um Chalezinho, que também aceita reservas para a data, dá quatro sugestões de foundues para você mesmo fazer.

Foto: Reprodução

Fondue Dulce de Leche

Ingredientes:

250 g de doce de leite

50 ml de creme de leite fresco

10 ml de essência de baunilha

Morangos

Bananas

Uvas Thompson

Abacaxi

Biscoitos Champagne

Alfajores

Wafers

Palitinhos de Chocolate

Queijo Ementhal (cortado em cubinhos)

Modo de preparo:

Em uma panela em banho-maria, coloque o doce de leite de sua preferência e o creme de leite fresco. Leve ao fogo brando. Mexa até que tudo esteja completamente homogeneizado. Confira se a consistência está como desejada, faça o teste com uma fruta: quando mergulhada foundue ela deve ficar toda envolta, sem desgrudar.

Acrescente a essência de baunilha e transfira imediatamente para uma panela específica de fondue doce, preferencialmente de cobre. Acenda o réchaud com a chama mais baixa possível, para que o fogo simplesmente mantenha a temperatura da fondue. Saboreie com suas frutas e biscoitos preferidos, além dos cubinhos de queijo que ficam maravilhosos.

Foto: Reprodução

Fondue Catupiry

Ingredientes:

125 ml de vinho branco seco

1 dente de alho

100 gramas de queijo estepe (compre em um só pedaço para ralar)

300 gramas de Catupiry

Modo de preparo:

Passe bem o alho no fundo da panela. Aqueça o vinho, rale o queijo estepe e acrescente-o aos poucos na panela para derreter. Assim que estiver derretido, acrescente o Catupiry e misture vigorosamente para ficar bem homogêneo e até ficar bem quente. Sirva com pão Italiano e pão de Nozes.

Para acompanhar, você pode fritar umas batatinhas noisete, salsichinhas e até pedacinhos de Filet Mignon.

A receita corresponde a uma porção, cada porção serve bem duas pessoas.

Fondue Romeu e Julieta

Ingredientes:

200 gramas de goiaba em calda

50 ml do caldo da goiabada

50 ml de água

100 gramas de Catupiry

Modo de preparo:

Bata em um liquidificador as goiabas com a água e coloque em uma panela com fundo bem grosso. Acrescente o caldo e ligue em fogo baixo. Deixe ferver para apurar e vá retirando a espuma que vai se formando nas beiradas. Mantenha em fogo baixo até dar a consistência desejada.

Depois de pronto, coloque aos poucos na panela de fondue, intercalando camadas de Catupiry.

Sirva com frutas; morangos, bananas, uvas e seus biscoitos preferidos. Para acompanhar, você também pode servir marshmallow e pedaços de pão italiano.

A receita corresponde a uma porção, cada porção serve bem duas pessoas.

Foto: Redação

Fondue de Chocolate Meio Amargo

Ingredientes:

250 g de chocolate meio amargo picado

20 ml de conhaque (opcional)

50 ml de creme de leite fresco

Morangos

Bananas

Uvas thompson

Abacaxi

Biscoitos champagne

Wafers

Palitinhos de chocolate

Modo de preparo:

Em uma panela em banho-maria, coloque o chocolate picado e o creme de leite. Leve ao fogo brando, ,exa até que o chocolate esteja completamente derretido e homogeneizado com o creme de leite. Cuide para que não ultrapasse a temperatura de 42ºC, pois o chocolate pode perder suas propriedades.

Confira se a consistência está como desejada, faça o teste com uma fruta: quando mergulhada foundue ela deve ficar toda envolta, sem desgrudar. Acrescente o cognac e transfira imediatamente para uma panela específica de fondue de chocolate, preferencialmente de cobre. Acenda o réchaud com a chama mais baixa possível, para que o fogo simplesmente mantenha a temperatura da fondue.

Saboreie com suas frutas e biscoitos preferidos!

Se preferir, substitua o chocolate meio-amargo pelo chocolate ao leite, ou misture os dois.