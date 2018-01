Fondue de coxinha prova que brasileiros não têm limites na cozinha

Fondue de coxinha Foto: Facebook / @Botequim-da-Francisca-142518815784593

Quem não adora saborear um maravilhoso fondue, seja com pedaços de pão, carnes, frutas ou... coxinhas?

Pois é, as estações do ano mudam, mas a criatividade brasileira não para. O Botequim da Francisca, bar de Sorocaba (SP) é conhecido por fazer o prato que traz o amado salgadinho acoplado a palitos acompanhado de queijos cremosos, como o prato e o gruyère, derretidos junto a vinho branco e noz moscada em uma panela fervente.

"Surgiu da ideia de misturar alguns de nossos petiscos com o creme de queijo do fondue. O pastel de pêra, que é nosso carro chefe, bolinha de queijo, provolone à milanesa... Porém, a coxinha sempre se destacou", conta Júnior, gerente administrativo do local, que garante usar "a melhor coxinha do Brasil".

De acordo com ele, o fondue está na loja desde 2014, com boa aceitação do público: "Não é o petisco do dia-a-dia, porém, coxinha todo mundo ama. Costumam sair aproximadamente 150 unidades por semana".

Ficou com água na boca? Cada porção inclui o molho com 20 coxinhas e custa R$ 59,00.

Que casal nutela o que! Nós somos mesmo é CASAL COXINHAAA hahaha Fondue de coxinha para comemorar o nosso oitavo dia dos namorados ❤ #DiadosNamorados #Oitavo #CasalRaiz #FonduedeCoxinha Uma publicação compartilhada por ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ana Caroline (@carolsiilva31) em Jun 12, 2017 às 5:02 PDT

Há (mais ou menos) 5 anos ultrapassando os limites da gordice @helena_bernardi #fonduedecoxinha #12dejunho #baleiaazul Uma publicação compartilhada por Vinicius Fernandes (@viniciusr.f) em Jun 13, 2017 às 6:05 PDT

Alô galera de alma gordinha, sexta-feira tem que ter Fondue de Coxinha! Só aqui no Bar da Frente! #vemprobardafrente #fonduedecoxinha #ganhepesoperguntemecomo Uma publicação compartilhada por Bar da Frente (@bardafrente) em Ago 12, 2016 às 9:56 PDT

Aquela novidade , que vc não vai resistir ! Fondue de coxinha , vc escolhe o acompanhamento, catupiry ou nosso delicioso molho de alho ! Haha já disponível na loja !!! #fonduedecoxinha## #uberlandia# #doceriagormet##coxinha# ##cantinhodoceuberlandia# Uma publicação compartilhada por Cantinho Doce Confeitaria (@cantinhodoceuberlandia) em Jun 14, 2017 às 9:16 PDT

Sobre gordices... #fonduedecoxinha #bardafrente #vaigordinha Uma publicação compartilhada por Mariana Rezende (@mari_bardafrente) em Jun 3, 2015 às 4:55 PDT