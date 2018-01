Flickr divulga as fotos brasileiras mais populares de 2016; confira 13

Foto panorâmica das Cataratas do Iguaçu estão entre as mais populares Foto: sudweeks1/Flickr/Reprodução

O site de compartilhamento e hospedagem de fotografias Flickr começou a divulgar as fotografias mais populares de cada país. No caso brasileiro, o "Top Photos of 2016" traz imagens tiradas entre dezembro de 2015 e novembro de 2016.

Dentre as fotos, estão registros de paisagens turísticas, como as Cataratas dos Iguaçu, animais domésticos e silvestres e cenas cotidianas. Veja abaixo uma galeria com 13 das 25 escolhidas.