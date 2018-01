Filmes internacionais serão exibidos gratuitamente na Paulista

Foto: Reprodução / Pixabay

Os paulistanos que buscam por cinema de qualidade e fora do circuito das grandes produções hollywoodianas tem uma boa notícia: a partir do próximo sábado, 22, o Cinesesi-SP dará iníco à mostra Panorama Contemporâneo, no Centro Cultural Fiesp - Ruth Cardoso.

Ao todo, serão exibidos sete filmes espalhados pelos próximos sete sábados, envolvendo produções realizadas em 10 países diferentes.

Neste sábado, 22, também haverá a realização do Festival Frank Sinatra, no Unibes Cultural, com a exibição dos filmes Marujo do Amor (1945), às 13h, Meus dois Carinhos (1957), às 16h, Alta Sociedade (1956), às 18h e Onze Homens e Um Segredo (1960), às 20h.

Na Biblioteca Mario de Andrade, haverá a exibições no domingo, 23: Últimas Conversas (2015), filme de Eduardo Coutinho, às 16h, o curta Vinil Verde (2004), às 18h, e em sequência, às 18h20, o antigo Zero de Conduta (1933).

As produções têm a temática "Infância Usurpada", e fazem parte do Cinemário, conjunto de filmes exibidos ao longo de diversos dias entre 5 e 30 de outubro.

Também é possível curtir um filme através do Circuito SPcine, que trará longas espalhados por 15 unidades de CEUS na capital. Entre eles, Procurando Dory, Sabotage - Maestro do Canão e Bruxa de Blair.

Confira a programação completa do SPcine clicando aqui.

Panorama Contemporâneo - Cine Sesi

Sempre aos sábados, às 15h.

Avenida Paulista, 1313, Bela Vista, São Paulo (Próximo à Estação Trianon-Masp)

(11) 3146-7405 / (11) 3528-2000

22/10 - Sr. Kaplan (Uruguai)

19/10 - O Que Traz Boas Novas (Canadá)

05/11 - À Espera de Turistas (Alemanha)

12/11 - A Lição (Bulgária / Grécia)

19/11 - Os Filhos do Padre (Croácia / Sérvia / Montenegro)

26/11 - Diplomacia (França / Alemanha)

03/12 - O Verão de Skylab (França)

Festival Frank Sinatra - Unibes Cultural

Rua Oscar Freire, 2500, Sumaré, São Paulo (Próximo à Estação Sumaré)

(11) 3065-4333

Cinemário Infância Usurpada - Biblioteca Mário de Andrade

Rua da Consolação, 94, Centro, São Paulo (Próximo à estação Anhangabaú)

(11) 3775-0002