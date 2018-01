Filhote de gato com pelo crespo viraliza no Twitter e intriga internautas

Gatinho fez sucesso no Twitter com os pelos enrolados Foto: Twitter/@meanplastic

Fotos de um gatinho com os pelos completamente crespos viralizaram no Twitter desde a última semana e muitos usuários da rede social ficaram surpresos com a existência de animais com essa característica.

"Nunca tinha visto gatos com cachos até agora", escreveu a internauta que compartilhou as fotos do pequeno felino.

O tuíte viralizou rapidamente e já tem mais de 18 mil curtidas. Muitas pessoas comentaram a publicação, mostrando que também ficaram chocadas com os pelos (e até os fios do bigode) encaracolados.

I've never seen a cat with curls until now pic.twitter.com/r7vE4XHTBM — mean plastic (@meanpIastic) 4 de agosto de 2017

Gatos com pelos crespos são realmente raros. Até hoje, existem apenas quatro tipos conhecidos.

A provável raça do filhote em questão é a Selkirk Red, que surgiu após Jeri Newman, morador de Livingston, nos Estados Unidos, resgatar uma gata que era cacheada. Ele resolveu cruzá-la com um gato persa e eles tiveram uma ninhada de seis gatinhos - dos quais três nasceram crespos.

A descoberta levou Newman a concluir que esta era uma característica genética dominante e, desde então, o número de gatos com pelos enrolados tem crescido.

Após o tuíte viral, diversas pessoas também usaram suas redes para compartilhar imagens de gatinhos cacheados. Confira alguns:

heres an appreciation tweet for selkirk rex kittens since twitter seems to be in love with these 'never-seen-before curly haired cats' pic.twitter.com/4gi3fWbWu1 — inactive bc LEB ✈ (@shumsende) 4 de agosto de 2017

Baldasar #santacalista #selkirkrexinstagram #selkirkrexkitten #selkirkrex #selkirkrexcat #selkirkrexcatsofinstagram #selkirkrexofinstagram Uma publicação compartilhada por Natalya Aiguzina (@ignataliya) em Ago 1, 2017 às 7:40 PDT

Today I have discovered Selkirk Rex cats and it has made my week pic.twitter.com/EuyDCPgG3W — Sarah Wallis (@SarahWallis_) 5 de agosto de 2017

Happy boy Uma publicação compartilhada por LaPerm Divine Curly Cats (@divine.curly.cat) em Ago 4, 2017 às 11:35 PDT

Happy birthday Måsen! 6 years old today. We love you ❤❤#laperm #tabbycat #happybirthday #curlycat #greeneyes #gråkatt Uma publicação compartilhada por Jessica Ulfsdotter (@augustica) em Ago 1, 2017 às 10:23 PDT

