Filho e pai refugiado se formam juntos na faculdade 

Ben Jeanty e Durvinson se formaram na William Paterson University em Wayne, Nova Jersey Foto: Instagram/ @jeanty_

Ben Jeanty, o primeiro americano de sua família, achou que seria também o primeiro a conseguir se formar na faculdade. No entanto, foi surpreendido por seu pai: aos 63 anos, Duvinson comemorou sua graduação ao lado do filho.

Em entrevista à People, Ben disse que considera o feito do pai incrível. "Eu sempre tive na minha cabeça que me formaria na faculdade, mas me formar com meu pai? Isso é indescritível", disse à publicação.

Duvinson é um imigrande haitiano. Durante 25 anos, ele foi motorista de ônibus em uma companhia de Nova Jersey. O pai e o filho se formaram, respectivamente, em Finanças e Psicologia, na William Paterson University em Wayne.

De acordo com a People, Duvinson entrou na faculdade aos 53 anos, enquanto ainda trabalhava como motorista e cuidava de sua mãe doente. Por causa dos outros compromissos, só conseguia estudar durante meio período. Foi em 2016 que ele conseguiu seu primeiro diploma na Passaic County Community College.

"Às vezes ele ficava preso na cidade trabalhando até 2h, 3h da manhã. Ele nunca tirava um dia de folga e sempre ajudava todo mundo", relembra Ben. Para o filho, Duvinson é a maior inspiração para enfrentar os desafios da vida.

Há alguns anos, pai e filho tiveram uma briga feia e se afastaram por um tempo. No entanto, eles se resolveram e Ben decidiu fazer a transferência da universidade em que estudava, Rutgers, para ficar mais perto de seu pai em William Paterson.

"Que maneira melhor de mostrar que eu o admiro e amo e estou ao seu lado do que me formar com ele?", questiona o filho.