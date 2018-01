Filha nasce com a mesma mecha branca de cabelo que a mãe

. Foto: Reprodução/ Facebook

Brianna Worthy tem uma característica peculiar: uma mecha branca em seu cabelo. A genética fez com que sua filha, MilliAnna, de 18 meses, nascesse com a mesma marca! A mecha é, na verdade, poliose, que causa uma falta de pigmentação no couro cabeludo.

A criança é a quarta geração da família a ter uma parte do cabelo branca. Em entrevista ao Daily Mail, a mãe disse que queria que a filha tivesse a mesma característica que ela. "Minha irmã mais nova não tem, então, eu não sabia se a MilliAnna teria. Mas quando ela nasceu e encostou no meu peito, eu vi que ela tinha e fiquei muito feliz", disse Brianna.

. Foto: Reprodução/ Facebook

Apesar de não ter problemas com a poliose e com os comentários das pessoas sobre a mecha, Brianna admite que, às vezes é chato ter de falar tanto sobre essa característica.

Brianna espera que a filha aprenda a amar essa característica, assim como ela. "Eu tive vários apelidos com os quais as outras crianças tentavam me insultar. Às vezes me incomodava quanto eu era mais nova, mas eu aprendi a amar a macha em meu cabelo e aprendi que minha assinatura de ser única", explica. "Eu planejo criar minha filha com a ideia de que ela é bonita e especial e ensiná-la a não ouvir os comentários maldosos das outras pessoas".