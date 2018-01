Festival tem shows, oficinas e até encontro filosófico

Foto: Reprodução

O festival Mundo Pensante #6 (sexta edição), tem programação para todos os gostos das 15h às 22h neste domingo, 16, na Casa das Caldeiras.

Serão três shows, feira de vinil, oficinas, flash tattoo, bazar, pistas com DJs e música ao vivo e até um encontro filosófico. A discussão com o tema 'vontade de potência e criação de valores em Nietzsche' está marcada para 15h, no subsolo da Casa.

A entrada é grátis e o local tem bicicletário - mas é preciso levar cadeado. Também há praça de alimentação e serviço de bar.

Casa das Caldeiras - Av. Francisco Matarazzo, 2000 - Barra Funda - São Paulo - SP

16/10/2016 das 15h às 22h

Clique aqui para mais informações.