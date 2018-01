Festival de hambúrguer que reúne 300 opções do sanduíche começa em 10 cidades

Começa nesta sexta-feira, 11, um festival que vai reunir 300 hambúrgueres produzidos por alguns renomados chefs do Brasil. O Burger Fest acontece em 120 restaurantes do País até 27 de novembro, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Recife e Salvador. A lista dos estabelecimentos participantes pode ser conferida no site do festival. Um dos que participa é o restaurante árabe Farabbud, em Moema, que faz um hambúrguer de kafta, assado na chapa, com molho de coalhada, no pão de mandioquinha. (R$ 29,00) Confira outros locais em São Paulo que vão participar do evento:

Foto: Divulgação