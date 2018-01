Fatos que ocorreram em 2016 e serão difíceis de explicar aos nossos netos

No início do ano, Rodrigo Maia era um deputado pouco conhecido dos brasileiros; termina 2016 como o primeiro na linha de sucessão do presidente Temer. Seu cargo, a presidência da Câmara, também foi ocupado por Eduardo Cunha e pelo confuso Waldir Maranhão ao longo do ano. Isso sem falar nos ministérios, onde dezenas de trocas foram feitas em questão de poucos meses. Foto: André Dusek / Estadão