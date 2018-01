Fãs organizam 'pegação coletiva' em protesto ao cancelamento de 'Sense8'

A Netflix havia anunciado o fim de 'Sense8' no dia 1º de junho Foto: Reprodução de cena de 'Sense8'/Netflix

Os fãs não estão sabendo lidar com o fim de 'Sense8'. Na última quinta, 1, a Netflix anunciou o fim da série, que teve apenas duas temporadas.

Em protesto ao cancelamento, os amantes da série organizaram uma manifestação cheia de amor. A 'pegação coletiva' vai acontecer no próximo domingo, 4, às 17h no vão livre do Masp (Museu de Arte de São Paulo).

O encontro faz referência às cenas de orgia presentes em alguns episódios da série.

O evento no Facebook já conta com mais de 6,7 mil confirmados e 14 mil interessados. A maioria é composta por fãs, mas há quem vá ao encontro só para curtir. "Tô só pela pegação coletiva, porque nem a primeira temporada terminei", escreveu um usuário.