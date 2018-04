Fãs de Charlie Chaplin se vestem como personagem para homenagear ator

Cerca de 300 pessoas se reuniram em Adipur, na Índia, para celebrar o 129º aniversário de Charles Chaplin. Foto: Indranil Mukherjee/AFP Photo

Centenas de fãs de Charlie Chaplin percorreram as ruas da pequena cidade de Adipur, no Estado de Gujarat, na Índia, para celebrar o 129º aniversário do ator cômico.

Usando seus chapéus de feltro e bigodes falsos, além de carregar uma bengala, cerca de 300 pessoas fizeram um desfile comemorativo que ocorre todos os anos, no dia 16 de abril.

Os participantes - que vão de crianças a idosos, homens e mulheres - são membros do Charlie Circle, um fã-clube local fundado por Ashok Aswani, de 70 anos. A comemoração é realizada desde 1973.

Aswani conta que, no início dos anos 1970, estava pedalando para ir ao trabalho quando passou por um teatro que mostrava o sucesso de 1925 de Chaplin, The Gold Rush.

Ele comprou um ingresso e entrou. No final, acabou por assistir a três exibições consecutivas e não foi trabalhar. Ele foi demitido no dia seguinte. Mas, então, Aswani descobriu que gostava de copiar os maneirismos do personagem mais famoso de Chaplin e começou a homenagear seu novo ídolo.

Ashok Aswani se prepara para o desfile em homenagem a Charles Chaplin. Foto: Indranil Mukherjee/AFP Photo

"Antes, eu costumava comemorar seu aniversário sozinho apenas cortando um bolo. Mas então meus vizinhos começaram a me perguntar o que eu estava fazendo, então eu contei a eles sobre Charlie Chaplin", disse. Aos poucos, as pessoas foram se aproximando até a celebração se tornar algo mais oficial.