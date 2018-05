Fãs celebram o Star Wars Day

Han Solo, Princesa Leia e Luke Skywalker em 'Star Wars: Uma Nova Esperança'. Foto: Lucasfilm

Milhões de fãs de Star Wars celebram hoje o dia oficial de uma das mais bem sucedidas narrativas do cinema moderno. O Star Wars Day é um dia inteiramente dedicado a homenagens e celebrações que os fãs da franquia de George Lucas organizam, religiosamente, todos os anos.

Celebrada mundialmente, a data nasceu de um trocadilho com a icônica frase dita pelos personagens da franquia: "May the Force be with you" ("Que a Força esteja com você"). Em inglês, 4 de maio é "May, the Fourth", o que é sonoramente parecido com a frase original dos filmes. Foi o suficiente para que os fãs adotassem a data como sua e passassem a comemorar todos os anos.

A frase é comumente usada para desejar boa sorte e que a pessoa seja favorecida pela Força, a energia mística que rege o universo e dá força aos Jedi.

Apesar do trocadilho ter sido esporadicamente usado pelos fãs e imprensa desde 1977, com o lançamento do Star Wars original (depois renomeado para Star Wars: Episódio 4 - Uma Nova Esperança), o primeiro evento de grande escala para celebrar o dia foi realizado em 2011 por fãs canadenses, que se juntaram em um cinema de Toronto para assistir a trilogia original da franquia e fazer atividades culturais relacionadas aos filmes.

Foi só após a Lucasfilm ser comprada pela Walt Disney Company, em outubro de 2012, que a data virou uma celebração oficial. Desde 2013 os parques da Disney fazem eventos especiais para comemorar o Star Wars Day e as redes sociais se enchem de fãs celebrando os filmes da franquia.

Veja abaixo alguns dos posts feitos pelos fãs brasileiros para comemorar a data.

FLAGRA: pedimos foto ao colaborador @leosalesgeo pra falar do tempo nesta sexta, e vejam isso! Apesar deles estarem entre nós, não irão mexer com o tempo. Sexta sem chuva, com céu parcialmente nublado a claro. Máxima de 33°C. #StarWarsDay#MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/bsVYNeH4IC — Centro de Operações (@OperacoesRio) 4 de maio de 2018

Feliz 4 de maio para pessoas fazem referências mesmo estando num ambiente em que NINGUÉM vai entender só pra não perder a oportunidade. Tipo EU #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/OGfpDD3XZU — Bela~❤ (@kyuzizi_biased) 4 de maio de 2018

Não tem nem como não dizer que eu amo demais essa saga #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/uFE2I5yiRP — jorge vulgo jedizin (@JORGlN) 4 de maio de 2018

Você descobrirá que muitas das verdades às quais nos prendemos dependem do nosso ponto de vista - Obi Wan Kenobi para Luke#StarWarsDay #MayThe4thBeWithYou Feliz StarWars Day ♥️ — Røufreiguin ♛ (@rodriguinaraujo) 4 de maio de 2018