Fantasia da novo filme da Disney causa polêmica e não será mais vendida

Moana, a nova princesa da Disney que vive na Oceania, prometia ser diferente das outras personagens padronizadas criadas pela companhia. No entanto, uma bola fora da empresa causou uma grande repercussão na internet.

A Disney criou uma fantasia e um conjunto de pijama infantil do personagem Maui, que 'contracena' com Moana. O tronco e as pernas dele eram da cor da pele de Maui, com suas tatuagens, uma espécie de "brownface". Além das roupas, também eram vendidas perucas que imitavam o cabelo do personagem.

A companhia se deu conta do problema quando a imagem repercutiu na internet. Os internautas reclamaram de apropriação cultural e disseram que a pele marrom não é fantasia.

Em entrevista ao The Huffington Post, um representante da empresa disse que a Disney tomou muito cuidado para respeitar as culturas das ilhas do Pacífico, que inspiraram o filme. "Sentimos por ter ofendido com a fantasia de Maui", disse o porta-voz e acrescentou que a fantasia já está sendo retirada do site e das lojas.

People: Cmon Disney we want a Pacific Princess Disney: Heres #MOANA People: Cmon Disney where the cultural appropriation Seriously? — Ana Talei (@FijiAnaBanana) 23 de setembro de 2016